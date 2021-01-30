30 Января 2021
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аркадий ротенберг (2013) | Фото:

Ротенберг объявил себя владельцем "дворца Путина"

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Такое заявление он сделал в интервью telegram-каналу Mash.

"Теперь это будет уже не секрет — я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное", - заявил он. По словам Ротенберга, здание он приобрел несколько лет назад.

Предприниматель планирует построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат.

дворец в Геленджике(2021)|Фото: youtube.com/c/АлексейНавальный

Ротенберг также объяснил, что только сейчас рассказывает о своей собственности из-за "скандала вокруг этого" и "всяких инсинуаций". Бизнесмен подчеркнул, что в строительстве дворца нет ничего незаконного.

Ранее журналисты Telegram-канала Mash сняли репортаж из "дворца" в Геленджике, из материала следует, что объект находится на нулевом этапе строительства, там работают только строители.

Фасад здания полностью закончен, на стенах виден мрамор, внутри – примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванны, гардеробные. По расчетам закончат проект не раньше чем через пять-шесть лет.

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Ротенберг объявил себя владельцем "дворца Путина"

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Теги: дворец Путина, Аркадий Ротенберг, видео фбк, апарт-отель



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