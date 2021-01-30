В Москве произошел крупный пожар в промзоне

В Москве произошел пожар в промзоне, расположенной по адресу Походный проезд, 24, произошел пожар, сообщили Накануне.RU в столичном МЧС.

Сообщение о пожаре на топливозаправщике на территории промзоны поступило в 12.18. Mash сообщает о взрывах - в цистернах — пропан.

"К месту пожара направлено свыше 120 человек личного состава и 30 единиц техники, в том числе пожарный вертолет Ка-32. В 13.46 пожар локализован на площади 500 м2", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.