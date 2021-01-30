Общественники подозревают мошенничество на 1 млрд в аутсорсинге "Ростеха"

Общественная организация "Родительское всероссийское сопротивление" заявила о возможных признаках мошенничества при заключении контрактов по транспортному аутсорсингу скорых у "дочки" "Ростеха" - РТ "Социальная сфера" (переименованную в ООО РТ "Скорая помощь").

Общественники, изучив документацию, подозревают хищения на 1 млрд руб. и уже обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с соответствующими письмами. Как рассказал Накануне.RU член организации РВС Евгений Лазарев, есть ряд странностей при переходе на аутсорсинг скорой помощи в Кемеровской, Свердловской и Самарской областях.

"При торгах указывают госзакупки, которые с нашей точки зрения неверны. Не тот код указывается. Есть код медицинской помощи и есть код транспортной услуги. Льготное освобождение от НДС может быть при медицинской услуге на 20 процентов, но она указывается как транспортная. Есть признаки мошенничества. Предполагаемые хищения на 1 млрд руб. возможны. Насколько можно судить, у ООО РТ нет лицензии на проведение медицинской помощи", - сказал Лазарев.

Напомним, что на подстанциях Ленинского и Дзержинского районов города поменяют иномарки 2017-2020 годов выпуска на "ГАЗели" прошлого года. Перевод в частные руки автопарков вместе с водителями намечен на 1 февраля 2021 года. Ранее водители выходили на акцию протеста на Театральную площадь Нижнего Тагила. Также один из активистов пикетировал здание мэрии города и добился встречи с губернатором. Сотрудники написали обращения в Генеральную прокуратуру и в Администрацию президента.