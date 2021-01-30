Следственный комитет возбудил два уголовных дела после акции навальнистов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после несанкционированного митинга навальнистов 23 января возбуждено два уголовных дела из-за нападения на полицейских, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Дела возбуждены по ч.1 ст.318 УК РФ. Подозреваемые - двое мужчин 1996 и 1997 годов рождения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, днем 23 января, в Сквере в честь 275-летия Екатеринбурга подозреваемые применили насилие к полицейским - сотрудникам отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.

"Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Оба подозреваемых задержаны, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия.