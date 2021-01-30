30 Января 2021
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авария, ДТП, столкновение, грузовик, автобус (2021) | Фото: t.me/bbbreaking

В Самарской и Ульяновской областях объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом и грузовиком

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днем траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе под Самарой в пятницу вечером, сообщили Накануне.RU пресс-службе регионального правительства.

Решение об объявлении 31 января днем траура по погибшим в автокатастрофе принял и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. По его словам, большинство погибших пассажиров автобуса – жители Ульяновской области – поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района.

Напомним, сообщение об аварии спасателям поступило 29 января в 19.20 ДТП произошло на 873 километре трассы М-5 "Урал" в районе Забаровки. Изначально сообщалось о пяти - шести погибших и 11 пострадавших. Сейчас число погибших выросло до 12. 11 пострадавших находятся в реанимации. Среди пострадавших – полугодовалый мальчик. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Он доставлен из Сызрани в Самарскую областную детскую больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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В Самарской и Ульяновской областях объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом и грузовиком

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Теги: ДТП, грузовик, автобус, траур



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