Полицейские предупредили свердловчан о незаконных митингах

В интернете сторонники Алексея Навального продолжают попытки вовлечения людей в незаконные акции. В связи с этим ГУ МВД России по Свердловской области официально предупреждает, что призывы и участие в таких акциях влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полицейские напоминают, что несанкционированные акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, запрещены Федеральным законом, а также о том, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, связанные с пандемией.

"Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Родители должны знать, что подростки более подвержены сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения, поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия, равно как и для их законных представителей",- отметил полковник Горелых.

Также ГУ МВД по Свердловской области обращается к руководителям средств массовой информации с просьбой обеспечить журналистов, которые планируют освещать данные события, специализированными жилетами, бейджами, редакционными удостоверениями и служебными заданиями.