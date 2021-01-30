30 Января 2021
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Происшествия Приморский край
уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

В Приморье задержали мужчину, призывавшего убивать полицеских

В Приморье сотрудники полиции и УФСБ задержали мужчину, которого подозревают в том, что он призывал к насилию в отношении полицейских и членов их семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении 42-летнего приморца возбуждено дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". По версии следствия, житель Новопокровки разместил видеоролик в одной из соцсетей.

Сейчас ему грозит лишение свободы до пяти лет.

"Гражданин уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, причинение побоев и уничтожение чужого имущества. Приморец задержан в порядке статьи 91 УПК. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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В Приморье задержали мужчину, призывавшего убивать полицеских

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Теги: экстремизм, полиция, уголовное дело



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