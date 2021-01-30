30 Января 2021
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коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Население России сократилось на 0,5 млн, а бедных стало на 1,2 млн больше

В третьем квартале 2020 года доходы ниже прожиточного минимума имели 18,8 млн россиян, или 12,8% населения страны. Это на 1,2 млн человек по сравнению с третьим кварталом 2019 года, сообщает Росстат.
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Характерно, что причинами ухудшения Росстат называет "общую благоприятную экономическую ситуацию в стране в III квартале 2019 года" и рост прожиточного минимума. Исходя из этой логики, лучше ничего не повышать и не улучшать.

Также показательно, что Росстат приводит таблицу суммарной величины дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава. При этом наибольшая семья состоит из четырех человек - двое трудоспособных и двое детей или один трудоспособный и трое детей. То есть настоящую многодетную семью Росстат даже не рассматривает. Это очень показательное отношение к демографии.

Символично, что по сравнению с третьим кварталом 2019 года население России сократилось на 0,5 млн человек (без миграции на 0,6 млн). То есть людей становится меньше, а бедных больше.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году число бедных в России снизится до 9,6 млн. Но что произойдет совершенно точно, так это сокращение населения на несколько миллионов человек к 2030 году. Однако, как показывают нынешние данные, вряд ли это хоть сколько-нибудь поможет сокращению числа бедных.

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Население России сократилось на 0,5 млн, а бедных стало на 1,2 млн больше

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Теги: бедность, население



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