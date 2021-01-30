30 Января 2021
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ГИБДД, ДТП, автобус, камаз (2021) | Фото: instagram.com/gibdd_rb

В Башкирии автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие

В Башкирии, в городе Октябрьский на проспекте Ленина автобус врезался в грузовик, сообщили Накануне.RU в региональном ГИБДД.

Всего в автобусе находились 12 пассажиров. За медицинской помощью обратились семь человек, в том числе 17-летний юноша.

"49-летний местный житель за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющим уборку снега", - говорится в сообщении ГИБДД.

Автобус выполнял второй рейс по маршруту "35 микрорайон - 16 школа".

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В Башкирии автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие

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Теги: автобус, грузовик, ДТП



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