В Башкирии автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие

В Башкирии, в городе Октябрьский на проспекте Ленина автобус врезался в грузовик, сообщили Накануне.RU в региональном ГИБДД.

Всего в автобусе находились 12 пассажиров. За медицинской помощью обратились семь человек, в том числе 17-летний юноша.

"49-летний местный житель за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющим уборку снега", - говорится в сообщении ГИБДД.

Автобус выполнял второй рейс по маршруту "35 микрорайон - 16 школа".