Власти Перми вслед за Москвой ограничивают доступ на главную площадь города

В это воскресенье в Перми будет ограничен доступ на площадь перед "Театром-Театром", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности.

В ведомстве сообщили, что у театра будут установлены временные ограждения "в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории". Само здание театра является памятником архитектуры регионального значения.

"Кроме того, данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Пермякам рекомендуют выбрать другие площадки для досуга и отдыха.

Решение о закрытии площади принято на фоне попыток сторонников Алексея Навального вовлечь людей в несанкционированные акции протеста 31 января. Отметим, что неделю назад омбудсмен Прикамья Павел Миков заявил о хулиганском поступке со стороны навальнистов - на здании театра цветной краской был нанесен протестный лозунг.

Аналогичные меры принимают и в столице. Об ограничениях в центре Москвы ранее сообщили полицейские. С 8.00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.