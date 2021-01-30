30 Января 2021
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Пермский академический Театр-Театр (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Перми вслед за Москвой ограничивают доступ на главную площадь города

В это воскресенье в Перми будет ограничен доступ на площадь перед "Театром-Театром", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности.

В ведомстве сообщили, что у театра будут установлены временные ограждения "в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории". Само здание театра является памятником архитектуры регионального значения.

"Кроме того, данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Пермякам рекомендуют выбрать другие площадки для досуга и отдыха.

Решение о закрытии площади принято на фоне попыток сторонников Алексея Навального вовлечь людей в несанкционированные акции протеста 31 января. Отметим, что неделю назад омбудсмен Прикамья Павел Миков заявил о хулиганском поступке со стороны навальнистов - на здании театра цветной краской был нанесен протестный лозунг.

Аналогичные меры принимают и в столице. Об ограничениях в центре Москвы ранее сообщили полицейские. С 8.00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

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Власти Перми вслед за Москвой ограничивают доступ на главную площадь города

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Теги: Театр Театр, площадь, ограничение



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Ранее 29.01.2021 21:28 Мск В воскресенье в центре Москвы введут ограничения для пешеходов из-за митингов

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