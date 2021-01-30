Число жертв ДТП в Самарской области выросло до 12

В Самарской области число жертв ДТП Самарской области увеличилось до 12. 11 человек находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в сюжете, опубликованном на YouTube-канале телеканала "Губерния".

Двое пациентов из 13 госпитализированных скончались сразу после поступления.

Также Армен Бенян сообщил, что в реанимацию пациенты поступили с черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота и конечностей. Среди пострадавших полугодовалый ребенок, его состояние расценивается как тяжелое стабильное. Его переведут в областную детскую больницу.

Напомним, авария произошла вечером 29 января, на 878 км трассы М-5. Изначально сообщалось о пяти - шести погибших и 11 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").