30 Января 2021
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Губкинский, пожар, деревянный дом (2021) | Фото: 89.mchs.gov.ru

В Губкинском сгорел деревянный дом: погибли мужчина и женщина

Этой ночью в Губкинском два человека погибли и два пострадали во время пожара в двухэтажном деревянном доме, расположенном в первом микрорайоне города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Погибшие - мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Пострадавшие - мужчины 2003 и 1975 годов рождения. Оба находятся на амбулаторном лечении.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 1.25 по местному времени. На месте пожарные были уже через пять минут. К прибытию огнеборцев дом уже был охвачен дымом и пламенем: огонь перекинулся со второго этажа на чердак. По информации МЧС, это означает, что о пожаре сообщили поздно. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. Для них на базе маневренного жилого фонда подготовили пункт временного размещения.

Локализовать пожар на площади 200 кв. м удалось в 3.29. В 4.45 пожарные обнаружили тело мужчины.

"Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также низкой температурой воздуха -42 °С. При возникновении пожара в таких деревянных строениях огонь распространяется с неимоверной скоростью и принимает большие размеры, так как не встречает на своем пути препятствий, которые представляются в каменном здании. К тому же жильцы дома изначально пытались самостоятельно потушить пожар. Драгоценное время было упущено, а в таких моментах для пожарных дорога каждая минута", - поясняют в МЧС.

В 4.49 поступило сообщение о ликвидации открытого горения. Тело женщины обнаружили в 6.46. О полной ликвидации пожара было объявлено в 8.00 Сейчас выясняется площадь пожара. Причину, виновного и ущерб установит дальнейшее расследование.

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В Губкинском сгорел деревянный дом: погибли мужчина и женщина

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Теги: пожар, деревянный дом, Губкинский



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