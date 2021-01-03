В Шереметьево самолет до Челябинска задержали из-за пьяного пассажира без маски

Самолет, выполняющий рейс по маршруту Москва - Челябинск задержали из-за пьяного пассажира на борту, сообщили в управление на транспорте по Центральному Федеральному округу МВД.

"От командира воздушного судна поступила информация, что на борт самолета Москва — Челябинск, находящегося на стоянке летного поля, требуется наряд полиции. Сотрудниками транспортной полиции установлен пассажир 1973 года рождения, который находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении ведомства.

Нарушителя доставили дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ.

Ряд СМИ сообщает, что на мужчине также не было медицинской маски.