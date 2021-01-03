Заболевший коронавирусом худрук "Ералаша" пошел на поправку

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, заболевший коронавирусом, пошел на поправку, сообщает ТАСС о ссылкой на самого Грачевского.

О болезни Грачевского стало известно в конце декабря. Сообщалось, что он находился в реанимации под кислородной маской. А до госпитализации 71-летний худрук "Ералаша" проходил терапию дома.

Грачевский также известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".