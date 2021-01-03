В Туве восемь человек погибли в ДТП при столкновении двух "легковушек"

В Туве в Улуг-Хемском районе столкнулись два легковых автомобиля: восемь человек погибли, сообщили Накануне.RU в МВД республики.

По данным ведомства, семь человек скончались на месте происшествия, еще один - на пути в больницу. Еще три человека пострадали. Среди погибших оба водителя. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ситуацию в социальной ети "ВКонтакте" прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Между Шагаан-Арыгом и Чадааной сегодня около 16 часов произошло лобовое столкновение двух иномарок. восеммь погибших, 3 человека в больнице. Детей среди погибших и пострадавших нет. Предварительно, 25-летний водитель "Тойоты Короллы" не справился с рулевым управлением. В обеих машинах находились 11 человек. Поручил социальному блоку выяснить ситуацию в семьях, куда, к большому несчастью, уже не вернутся погибшие ... Остались ли там пожилые или малолетние дети, взять их на контроль. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким" - написал он в соцсетях.