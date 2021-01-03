04 Января 2021
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Происшествия
скорая помощь (2015) | Фото: amsalemmedicalcenter.org

В Туве восемь человек погибли в ДТП при столкновении двух "легковушек"

В Туве в Улуг-Хемском районе столкнулись два легковых автомобиля: восемь человек погибли, сообщили Накануне.RU в МВД республики.

По данным ведомства, семь человек скончались на месте происшествия, еще один - на пути в больницу. Еще три человека пострадали. Среди погибших оба водителя. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ситуацию в социальной ети "ВКонтакте" прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Между Шагаан-Арыгом и Чадааной сегодня около 16 часов произошло лобовое столкновение двух иномарок. восеммь погибших, 3 человека в больнице. Детей среди погибших и пострадавших нет. Предварительно, 25-летний водитель "Тойоты Короллы" не справился с рулевым управлением. В обеих машинах находились 11 человек. Поручил социальному блоку выяснить ситуацию в семьях, куда, к большому несчастью, уже не вернутся погибшие ... Остались ли там пожилые или малолетние дети, взять их на контроль. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким" - написал он в соцсетях.

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В Туве восемь человек погибли в ДТП при столкновении двух "легковушек"

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Теги: ДТП, Тува, автомобиль, погибшие, пострадавшие



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