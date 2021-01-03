04 Января 2021
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МОО &quot;Первоуральское городское общество защиты животных&quot; (2020) | Фото: Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура

Центральный аппарат СКР взял на контроль проверку пожара в иркутском питомнике для собак

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки в Иркутской области, организованной по факту пожара в питомнике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Пожар на территории питомника произошел в конце декабря 2020 года.

Сотрудники приюта подозревают, что причиной пожара стал поджог. В своем Instagram-аккаунте они сообщили, что пожар начался на крыше ветеринарного блока. В это время в нем находились около 30 больных собак. Полностью сгорели ветблок и дом, в котором жила семья владельца приюта. Погибло как минимум одно животное, также есть пострадавшие собаки.

Всего в питомнике содержатся более 600 животных.

"В ходе проверки, проводимой следственными органами СК России по Иркутской области, установлено, что территория питомника используется исключительно для содержания животных, все строения на земельном участке являются самовольно возведенными. Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, проверить все версии пожара, опросить круг лиц, в том числе владельцев питомника, которые могут предоставить важные для следствия сведения. В рамках проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.

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Центральный аппарат СКР взял на контроль проверку пожара в иркутском питомнике для собак

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Теги: питомник, аппарат СКР, пожар, собаки



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