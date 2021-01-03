В Югре прокуратура проводит проверку из-за задымления локомотива

Сегодня в Югре, примерно в 17.20 по местному времени на 745 километре перегона Ульт-Ягун - Вач-Ягун Свердловской железной дороги произошло задымление второй секции локомотива грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Сургутской транспортной прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о пожарной безопасности", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной задымления стала неисправность турбокомпрессора. Сейчас оно уже ликвидировано.

Задержек пассажирских поездов нет.