03 Января 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Илья Варламов (2012) | Фото:

Тюменцев оскорбило новогоднее поздравление от блогера-урбаниста

Тюменцев оскорбило новогоднее поздравление известного блогера-урбаниста Илью Варламова, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что Тюмень - не лучший город Земли.

"Тюмени я желаю научиться ценить свое прошлое. Ребята, вы не лучший город Земли, но все еще можно исправить, если вы поймете, что хороший город должен быть удобным и безопасным", - обратился к тюменцам Варламов.

Под постом в группе "ЧС Тюмень" местные жители высказали возмущение в ответ на слова блогера.

"Пофиг на его мнение", "Пусть закроет пасть", "Еще какой лучший" - пишут интернет-пользователи в комментариях.

Мнение блогера поддержала Алена Водонаева: "надеюсь, земляки так стебутся" - высказалась она.

Отметим, что у тюменцев не первый раз возникают претензии к Варламову после критики. Ранее Илья Варламов нелицеприятно отозвался о тюменцах, которые стали оскорблять его после того, как он высказался о неправильных, как ему кажется, тратах бюджетных денег в Тюмени. Она назвал их "говнохранителями".

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Тюменцев оскорбило новогоднее поздравление от блогера-урбаниста

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Теги: Лучший город Земли, Тюмень, Илья Варламов, Алена Водонаева



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