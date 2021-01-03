Прокуратура Московской области проводит проверку из-за нападения собаки на ребенка в Ивантеевке

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 11-летнего мальчика в городском округе Ивантеевка из-за нападения собак, сообщили Накануне.RU в в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 января 2020 года 11-летний мальчик находился во дворе частного домовладения в городском округе Ивантеевка, когда на него напали содержавшиеся там собаки. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.