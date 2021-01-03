03 Января 2021
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Общество В России Москва Московская область
метрополитен, вагоны метро (2019) | Фото: Накануне.RU

Первые машинистки метро начали работать в Москве

Первый поезд под управлением женщины-машиниста запущен в столичном метрополитене на Филевской линии, сообщает агентство городских новостей "Москва" с церемонии запуска поезда.

Ранее Минтруд РФ сократил перечень запрещенных для женщин профессий. В их числе - работа машинистами поездов в метрополитене. Из 25 девушек, которые приступили к обучению, 12 закончили его полностью, то есть получили права на управление поездом и готовы управлять проездами наравне с мужчинами.

"Московской метрополитен один из первых в России дает возможность женщинам управлять поездами метро. Девушки готовились почти год с февраля прошлого года, чтобы безопасно, комфортно и надежно управлять поездами метрополитена", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также для женщин приготовлена новая форма - они сами могут выбирать в чем работать - в юбке или в брюках.

"Уверен, что количество машинистов метро будет увеличиваться, заявки от женщин у нас уже есть. Первый этап был набор только сотрудниц московского метро, второй этап будет такой же. Потом будем приглашать всех желающих. Хотел пожелать удачи, безопасности и получать удовольствие от работы, за вами огромная ответственность", - резюмировал Ликсутов.

Напомним, для женщин был сокращен перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Теперь он содержит 100 позиций. В предыдущей версии документа содержалось 456 позиций. В частности, снимаются ограничения на работу женщин в качестве членов палубной команды судна, за исключением работы в машинном отделении. Россиянкам разрешили работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров. Кроме того, женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной специальной техники, за исключением работы машиниста строительной техники.

Отметим, что представительницы женских общественных организаций надеются, что со временем, "позорный" как они говорят, список запрещенных профессий полностью будет отменен.

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Первые машинистки метро начали работать в Москве

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Теги: метро, машинистки, запрещенные для женщин профессии, список запрещенных профессий



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