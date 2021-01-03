В Москве от коронавируса начнут прививать работников банковского и финансового сектора

В Москве планируют расширить доступ к вакцине от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает корреспондент Накануне.RU.

С 4 января запись на вакцинацию будет открыта для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

В Москве ежедневно, без выходных работают 70 прививочных пунктов. В перспективе планируют вакцинировать 6-7 млн человек. Для привившихся от коронавируса могут ввести льготы. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.