Коронавирус унес жизни 18 свердловчан

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 18 жителей Свердловской области. Общее число летальных случаев составляет 1562, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Вирус был выявлен еще у 404 человек. Общее число заболевших - 59 793.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+148), Асбеста, Ачитского, Артинского, Арамильского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Ворчанска, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Пелыма, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Серова, Североуральска, Сухого Лога, Староуткинска, Сысертского, Талицкого, Туринского, Шалинского городских округов.

Состояние 577 госпитализированного оценивается как тяжелое, 333 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 945. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 407 человек. Общее число выписанных достигло 52 144.



