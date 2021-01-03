В России за сутки коронавирусом заболели 24 тысячи человек: 10% болеют бессимптомно

В России за сутки выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию коронавируса.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек.

Самый большой прирост традиционно в Москве - 3851 случай. Не отстает и Санкт-Петербург. За сутки там было выявлено 3738 больных коронавирусом. В Московской области прирост составил 1539. В Нижегородской - 483. Замыкает пятерку лидеров по приросту Свердловская область (404 случая).

Больше 300 заболевших в Ростовской (391), Воронежской (389), Вологодской (320), Самарской областях (301), Хабаровском (333), Пермском (320), Красноярском (320) крае, а также в Республике Карелия (342).

Более 200 новых случаев зарегистрировано в 30 регионах: Челябинской, Ульяновской, Иркутской, Саратовской, Волгоградской, Омской, Мурманской, Кировской, Архангельской, Тверской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Пензенской, Брянской, Тульской областях, Республике Коми, Республике Крым, Удмуртской Республике, а также в Ставропольском, Забайкальском, Приморском, Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Меньше всего случаев за сутки выявлено в Еврейской автономной области - 16 человек, Республике Алтай - шесть человек и Ненецком автономном округе - один человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровело 2 618 882 человека.