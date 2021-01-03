В России за сутки коронавирусом заболели 24 тысячи человек: 10% болеют бессимптомно

03 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России
Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В России за сутки коронавирусом заболели 24 тысячи человек: 10% болеют бессимптомно

В России за сутки выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию коронавируса.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек.

Самый большой прирост традиционно в Москве - 3851 случай. Не отстает и Санкт-Петербург. За сутки там было выявлено 3738 больных коронавирусом. В Московской области прирост составил 1539. В Нижегородской - 483. Замыкает пятерку лидеров по приросту Свердловская область (404 случая).

Больше 300 заболевших в Ростовской (391), Воронежской (389), Вологодской (320), Самарской областях (301), Хабаровском (333), Пермском (320), Красноярском (320) крае, а также в Республике Карелия (342).

Более 200 новых случаев зарегистрировано в 30 регионах: Челябинской, Ульяновской, Иркутской, Саратовской, Волгоградской, Омской, Мурманской, Кировской, Архангельской, Тверской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Пензенской, Брянской, Тульской областях, Республике Коми, Республике Крым, Удмуртской Республике, а также в Ставропольском, Забайкальском, Приморском, Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Меньше всего случаев за сутки выявлено в Еврейской автономной области - 16 человек, Республике Алтай - шесть человек и Ненецком автономном округе - один человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровело 2 618 882 человека.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России за сутки коронавирусом заболели 24 тысячи человек: 10% болеют бессимптомно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, новая сводка, COVID-19, статистика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети