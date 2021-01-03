В Ивантеевке собака заводчика насмерть загрызла ребенка

В Ивантеевке собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла вечером, 2 января. Ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. Одна из собак набросилась на него, когда он гулял во дворе. Родители в этот момент находились в доме. От полученных укушенных ран мальчик скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена экспертиза.