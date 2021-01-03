03 Января 2021
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&quot;Ласточка&quot;, регулярный рейс, поезд (2015) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

Транспортная прокуратура проверяет информацию об ажиотаже вокруг челябинской "ласточки"

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку информации о скоплении людей на пригородном железнодорожном вокзале Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Информацию о толкучке на вокзале опубликовали в "Царьграде". Местные жители пожаловались, что людям, чтобы отправиться в Магнитогорск пришлось "идти по головам друг друга, поскольку "открыта только половина двери".

"В связи с публикацией в СМИ сведений о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства на пригородном железнодорожном вокзале ст. Челябинск. Из публикации следует, что при входе в помещение вокзала наблюдается массовое скопление граждан, не соблюдающих дистанцию. В случае выявления фактов бездействия либо иного ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящих под угрозу здоровье граждан, общественный порядок либо нормальное функционирование объекта транспорта, в адрес руководителя органа (организации), допустившего нарушение законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора.

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Транспортная прокуратура проверяет информацию об ажиотаже вокруг челябинской "ласточки"

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Теги: ласточка, пассажиры, толкучка, прокуратура, проверка



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