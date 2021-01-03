Самолет "Аэрофлота" не смог улететь из Сургута в Москву из-за технической неисправности

Самолет Airbus 320 VQB-PY авиакомпании "Аэрофлот" не смог сегодня вылететь из Сургута в Москву из-за технической неисправности судна, передает корреспондент Накануне.RU.

Вылететь самолет должен был в 4.30, однако, по данным уральской транспортной прокуратуры, произошла задержка рейса. Предварительное время вылета - 4 января, в 5.50.

"На рейс зарегистрировано 147 пассажиров, из которых двое несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг", - говорится в сообщении.

Какая именно неисправность у самолета - не уточняется.