Получившая удар в живот жительница Петербурга подала заявление в СКР

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального полицейский ударил в живот, обратилась с заявлением в следственный комитет. Она попросила сообщить о результатах проверки по заявлениям правозащитников о возбуждении уголовного дела, сообщает "Ъ" со ссылкой на адвоката правозащитной организации "Команда 29" Евгения Смирнова.

"Мы просим СК проинформировать нас о процессуальном решении, которое было принято по результатам проверки. Она должна была быть организована по поданным ранее заявлениям. Если это решение принято, ознакомить нас с ним. Также в заявлении Маргарита Юдина выразила готовность представить все необходимые документы и дать показания",— цитирует издание Смирнова. Он отметил, что все необходимые основания для возбуждения уголовного дела у СКР есть.

Напомним, петербургский полицейский, ударивший женщину во время незаконного митинга, 24 января пришел к ней в больницу с цветами и извинениями. "Извините, меня за пять минут до этого залили газом. У меня запотело забрало, я не видел, что происходит", - оправдался он.