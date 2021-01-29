В это воскресенье в центре Москвы введут ограничения для пешеходов из-за незаконных митингов

В центре Москвы 31 января будут введены ограничения для передвижения пешеходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Это решение ведомство приняло из-за попыток вовлечения людей в незаконные акции.

"Кроме этого, с 08.00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", - говорится в сообщении МВД.

Полицейские напомнили об ответственности, вплоть до уголовной за участие в несанкционированных митингах.

