Сторонников Навального отправили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил соратников оппозиционера Алексея Навального под домашний арест до 23 марта, сообщает Mash.

Соответствующие решения вынесены в отношении брата оппозиционера - Олега Навального, юриста ФБК (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, главы московского штаба оппозиционера Олега Степанова, руководителя "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, а также участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

Под арест они отправлены за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Нарушение санэпидемправил силовики усмотрели в несанкционированных акциях протеста, которые 23 января проходили в нескольких российских городах, в том числе в Москве и Санкт- Петербурга. Московские власти, сославшись на приложение "Социальный мониторинг", сообщили, что на митинге в столице присутствовало два десятка граждан с подтвержденным диагнозом коронавирус.