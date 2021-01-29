Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до 10

В Самарской области число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 10 человек. Число пострадавших выросло до 14. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Также стало известно, что автобус ехал в Сызрань. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, авария произошла сегодня вечером, на 878 км трассы М-5. Изначально сообщалось о пяти - шести погибших и 11 пострадавших.