Челябинск признан городом с самым загрязненным воздухом

Челябинск возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Также в первую тройку вошли Нижний Тагил и Магнитогорск, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня Челябинск с рабочим визитом посетила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она оценила ход рекультивации челябинской городской свалки, побывала на предприятиях "Мечела" и ЧТПЗ, а также ознакомилась с работой центра экологического мониторинга Челябинской области. После этого в областном правительстве под председательством вице-премьера прошло расширенное совещание с участием глав субъектов, города которых входит в федеральный проект "Чистый воздух".

На совещании был представлен список городов по степени выраженности аэрогенных рисков.

"Роспотребнадзор ранжировал их по совокупности показателей риска влияния именно на здоровье человека (даже не на окружающую среду)", - сообщили Виктория Абрамченко на своей странице в facebook.

Возглавил рейтинг Челябинск, на втором месте Нижний Тагил, замыкает тройку – Магнитогорск. На четвертом месте Норильск и Новокузнецк. Затем Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

"Чтобы изменить ситуацию нужно реально создать индивидуальные программы действий. Для каждой территории она своя! И она ни в коем случае не должна сводиться к мероприятиям по "переводу общественного транспорта на альтернативные виды топлива и энергии". Эта мера в рамках проекта дает эффект максимум 3%. А нам нужен результат. Важна активизация работы с крупными загрязнителями, нужны реальные комплексные планы", - считает она.

По словам Абрамченко, в настоящее время планируется расширение проекта "Чистых воздух" после 2024 года.