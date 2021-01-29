29 Января 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Виктория Абрамченко на городской свалке в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

Челябинск признан городом с самым загрязненным воздухом

Челябинск возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Также в первую тройку вошли Нижний Тагил и Магнитогорск, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня Челябинск с рабочим визитом посетила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она оценила ход рекультивации челябинской городской свалки, побывала на предприятиях "Мечела" и ЧТПЗ, а также ознакомилась с работой центра экологического мониторинга Челябинской области. После этого в областном правительстве под председательством вице-премьера прошло расширенное совещание с участием глав субъектов, города которых входит в федеральный проект "Чистый воздух".

Алексей Текслер, Виктория Абрамченко на городской свалке в Челябинске(2021)|Фото: Накануне.RU

На совещании был представлен список городов по степени выраженности аэрогенных рисков.

"Роспотребнадзор ранжировал их по совокупности показателей риска влияния именно на здоровье человека (даже не на окружающую среду)", - сообщили Виктория Абрамченко на своей странице в facebook.

Возглавил рейтинг Челябинск, на втором месте Нижний Тагил, замыкает тройку – Магнитогорск. На четвертом месте Норильск и Новокузнецк. Затем Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск.

"Чтобы изменить ситуацию нужно реально создать индивидуальные программы действий. Для каждой территории она своя! И она ни в коем случае не должна сводиться к мероприятиям по "переводу общественного транспорта на альтернативные виды топлива и энергии". Эта мера в рамках проекта дает эффект максимум 3%. А нам нужен результат. Важна активизация работы с крупными загрязнителями, нужны реальные комплексные планы", - считает она.

По словам Абрамченко, в настоящее время планируется расширение проекта "Чистых воздух" после 2024 года.

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Челябинск признан городом с самым загрязненным воздухом

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Теги: Виктория Абрамченко, экология, выбросы, предприятия, воздух,



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