29 Января 2021
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Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин подписал закон о продлении ДСНВ-3

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Президент подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в официальном сообщении.

Закон приняла Госдума 27 января 2021 года. В тот же день проект был поддержан Совфедом.

Договор был подписан в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 г. и действует до 5 февраля 2021 г. Теперь срок его действия продлевается на пять лет, до 5 февраля 2026 г.

По условиям договора, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

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Путин подписал закон о продлении ДСНВ-3

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Теги: ДСНВ, ратификация, совет федерации, владимир путин



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