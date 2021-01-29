29 Января 2021
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авария, ДТП, столкновение, грузовик, автобус (2021) | Фото: t.me/bbbreaking

В Самарской области грузовик столкнулся с автобусом: есть погибшие и пострадавшие

В Самарской области грузовой автомобиль "ДАФ" столкнулся с легковым автомобилем "Шевроле Нива" и пассажирским автобусом "Ситроен". Есть погибшие и пострадавшие, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Сообщение сообщение об аварии спасателям поступило в 19.20 ДТП произошло на 873 километре трассы М-5 "Урал" в районе Забаровки. По данным МЧС, пять человек погибли, еще 11 получили травмы.

В Следственном комитете региона сообщили, что личность погибших устанавливается. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

авария, ДТП, столкновение, грузовик, автобус(2021)|Фото: t.me/bbbreaking

авария, ДТП, столкновение, грузовик, автобус(2021)|Фото: t.me/bbbreaking

ТАСС со ссылкой на МВД сообщает о шести погибших.

На месте работает бригада скорой помощи, пострадавшим оказывают помощь.

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В Самарской области грузовик столкнулся с автобусом: есть погибшие и пострадавшие

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Теги: авария, ДТП, столкновение, погибшие, пострадавшие



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