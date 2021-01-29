Россияне смогут въехать в Грузию с 1 февраля, если сделают прививку

Власти Грузии с 1 февраля снимают значительное количество ограничительных мер, в том числе открывают границы и возобновляют авиасообщение с другими государствами.

Для большинства иностранцев условием въезда на территорию Грузии (в том числе для россиян) будет наличие прививки от коронавируса. Причем препарат, которыми привились гости, должен быть одобрен ВОЗ ("Спутник V", например, пока такого одобрения не имеет). Однако для нескольких государств (ЕС, Швейцария, Израиль) сделаны исключения – граждане этих стран смогут просто предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Напомним, гражданское авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено задолго до пандемии. Формальным основанием для этого стали долги грузинских компаний за пользованием аэронавиационными и другими услугами на российской территории.