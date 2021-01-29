В Челябинске возбуждено уголовное дело после взрыва в подземном переходе

В Челябинске после взрыва газового баллона в подземном переходе на площади Революции возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел 28 января в пешеходном переходе напротив Арбитражного суда Челябинской области в ходе ремонтных работ. В результате хлопка пострадал один человек. Рабочий с ожогами примерно 25-30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей госпитализировали в ожоговый центр ГКБ №6. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении.

По данному факту была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вред здоровью человека либо крупного ущерба).

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в региональном СК.