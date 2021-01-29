Имущество Антинипского НПЗ продадут одним лотом за 110 миллиардов

Имущество признанного банкротом Антипинского нефтеперерабатывающго завода (АНПЗ) готовят к продаже, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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На странице предприятия на "Федресурсе" опубликована информация о выставленном на продажу имуществе предприятия. Оно объединено в один лот. Установлена его начальная цена – 110 млрд 867 млн 173 тыс. 157 руб.

Напомним, ранее на "Федресурсе" был опубликован финальный отчёт арбитражного управляющего. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. На фоне проблем у АНПЗ преференций для предприятия уже добился глава "Сбербанка" Герман Греф. Позже стало известно, что власти Тюменской области не будут выделять деньги предприятию. Выяснилось также, что будет ликвидировано юрлицо "Антипинский НПЗ": согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано.

В 2019 г. Антипинский НПЗ переработал 4,9 млн т нефти. Предприятие произвело 2,8 млн т светлых нефтепродуктов, в том числе 1,6 млн т дизельного топлива. В 2020 г. завод планирует увеличить объем переработки нефти на 45% – до 7,1 млн т, а выпуск дизельного топлива на 58% – до 2,6 млн т.