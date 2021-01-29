Рэпера Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша

22-летнего рэпера Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) задержали в Минске с двумя килограммами гашиша. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так — чисто для себя и друзей. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним арестом", - сообщает telegram-канал Mash.

Тима Белорусских получил известность в 2018 году с песней "Мокрые кроссы". Затем вышла песня "Незабудка", тоже ставшая хитом.

Примечательно, что в своих соцсетях рэпер отрицает эту информацию и намекает, что новость фейковая.