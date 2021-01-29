Гендиректор "Коммерсантъ-Урал" переходит на работу в мэрию Екатеринбурга

Генеральный директор издательского дома "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин переходит в администрацию уральской столицы на должность вице-мэра по связям с общественностью. Эту информацию подтвердили в редакции издания.

Ранее этот пост в "сером доме" занимала Екатерина Куземка. В пресс-службе мэрии уточнили, что к обязанностям Плахотин пока не приступил. По данным Накануне.RU, его первым рабочим днем будет 1 февраля.

Напомним, что Сергей Плахотин окончил УПИ по специальности "инженер-металлург", а также Уральскую академию госслужбы по специальности "юриспруденция". В 2012 г. он был назначен гендиректором "Коммерсантъ-Урал". Ранее эту должность занимала Мария Картуз, которая после возглавила департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Сейчас же исполняющим обязанности гендиректора "Коммерсантъ-Урал" назначена Марина Архипова.