29 Января 2021
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области больницы возвращаются к плановой работе

В Челябинской области медицинские учреждения постепенно возвращают к плановой работе, сокращая количество "ковидных" коек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, полностью вернулись к профильной̆ деятельности: районные больницы Верхнеуральска, Еткуля, Карталов и Сосновского района; ГКБ № 3 Миасса, ГКБ № 3 Магнитогорска, детская ГКБ № 7 Челябинска. В ОКБ №3 к плановой работе пока вернули 40 коек, в ГКБ №1 восстановил профильную деятельность хирургический корпус.

В течение недели возобновят плановую работу ГКБ №11 Челябинска, ГКБ №1 Копейска, районная больница Каслей, Областной̆ перинатальный̆ центр и Областной̆ госпиталь ветеранов. Частично вернутся к плановой̆ работе – 120 коек в Саткинской больнице и 20 коек в Златоусте, 100 коек в ЦОМИД (Магнитогорск). Принимать пациентов смогут и базы долечивания – это больницы в Миасском, Увелке, Катав-Ивановске, Трехгорном и психоневрологической̆ больнице Магнитогорска.

С 1 февраля в регионе возобновляются диспансеризация и профосмотры.

При этом стоит отметить, что в регионе свободный̆ коечный̆ фонд на госпитальных базах составляет порядка 30%.

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В Челябинской области больницы возвращаются к плановой работе

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Теги: больница, коронавирус, медицина,



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