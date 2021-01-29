Чиновнику из Нижневартовска вменяют вымогательство крупной взятки

В Нижневартовске сотруднику управления по дорожному хозяйству и благоустройству вменяют получение крупной взятки, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, начальник одного из отделов управления в августе 2019 – январе 2021 гг. вымогал у предпринимателя, занимающегося по госконтракту благоустройством автодорог, 820 тыс. руб. За это чиновник должен был заключить дополнительное соглашение, увеличить объём финансирования, а также принять сделанную работу без замечаний.

27 января предприниматель под давлением сотрудника управления вынужден был передать ему 177 тыс. руб., после чего злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.