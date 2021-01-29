В Минпросвещения опровергли слухи о переходе на шестидневную учебную неделю

В Минпросвещения России опровергли информацию о всеобщем переходе на шестидневное обучение в школах.

Ранее такая информация появилась в родительских чатах, соцсетях и СМИ.

"Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве считают, что у школ есть достаточно механизмов выстроить учебный процесс так, чтобы школьники осваивали план без перегрузок, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. "Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ, и соответствующие рекомендации направлены во все регионы", - отметили в министерстве.