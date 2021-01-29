30 Января 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В ЯНАО дан старт массовой вакцинации населения от коронавируса

В медучреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа готовятся к началу массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Первая партия с 9 тыс. доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) уже прибыла на региональный склад и в ближайшее время будет распределена между муниципальными образованиями округа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, на территории региона уже подготовлено 70 прививочных пунктов с удобной навигацией и местами отдыха. Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Перед тем как привиться, пациент проходи осмотр врача-терапевта и оформляет добровольное согласие на вакцинацию. После того, как прививка будет поставлена, гражданин еще полчаса находится под медицинским наблюдением. Вакцинация второго компонента проходит только через 3 недели.

"Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Организуем прививочные пункты с учетом максимальной территориальной доступности для горожан. Каждый ямалец должен понимать, что защитить себя от инфекционного заболевания можно только с помощью прививки", - считает главный внештатный эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова.

Запись на вакцинацию осуществляется через сайт "Госуслуги" и в Единой электронной регистратуре. Помимо этого, можно также записаться по телефонам колл-центров медицинских учреждений. Перед процедурой необходимо ознакомиться с противопоказаниями.

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В ЯНАО дан старт массовой вакцинации населения от коронавируса

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Теги: вакцинация, коронавирус



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