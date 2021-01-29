29 Января 2021
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СТС (2017) | Фото:СТС

НМГ возглавила топ-менеджер из "Газпром-медиа"

Национальная Медиа Группа (РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, "Домашний", Discovery и т. д.). объявила о смене генерального директора. С 5 февраля место Ольги Паскиной (руководила НМГ с 2016 года) займет Светлана Баланова.

Баланова почти десять лет возглавляла IT-компанию IBS, в начале 2020 года перешла в холдинг "Газпром-Медиа" и стала заместителем нового руководителя компании Александра Жарова. Тогда холдинг сообщал, что Баланова займется цифровой трансформацией группы.

"Газпром-Медиа" и НМГ являются конкурентами, напоминает РБК, при этом государственный холдинг владеет долей в 7,5% в АО "Национальная медиа группа".

Точная структура акционеров НМГ не известная. В 2019 году 21,2% в головной компании холдинга принадлежали СОГАЗу. В 2015 году 26,2% принадлежало металлургу Алексею Мордашову. В 2918 году стало известно, что нефтяная компания "Сургутнефтегаз" продала свой пакет в компании размером в 24%.

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НМГ возглавила топ-менеджер из "Газпром-медиа"

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Теги: национальная медиа группа, газпром-медиа, светлана баланова



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