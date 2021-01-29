Защитник "Автомобилиста" вызван в сборную России на третий этап Евротура

Тренерский штаб сборной России определил состав на третий этап Евротура. В него включен защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Сергей Зборовский.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, на Шведские хоккейные игры вызваны следующие игроки. Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба - СКА) и Даниил Тарасов (Салават Юлаев).

Защитники: Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба - Салават Юлаев), Даниил Журавлев (Ак Барс), Даниил Мисюль (Локомотив), Даниил Пыленков (Витязь), Артем Минулин (Металлург), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский (Автомобилист), Семен Чистяков (Авангард) и Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба - Торпедо), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все - Локомотив), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все - СКА), Виталий Кравцов (Трактор), Артем Галимов (Ак Барс), Сергей Шмелев (Сочи), Захар Бардаков (Витязь), Владимир Бутузов (Амур) и Максим Соркин (ЦСКА).

На Шведских играх сборная России встретится с командами Финляндии (11 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).