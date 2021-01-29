Житель Печор получил семь лет колонии за госизмену
Псковский областной суд приговорил житель города Печоры к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.
Как говорится в сообщении пресс-службы судов Псковской области, подсудимый собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие гостайну.
Какие-либо подробности дела не приводятся.
Напомним, в декабре российский ученый, работник МФТИ и глава одного из отделов в НИО-2 Анатолий Губанов был арестован по подозрению в государственной измене.