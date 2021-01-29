29 Января 2021
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Экономика В России
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия увеличивает зависимость от импортных технологий - эксперты

Заявления властей о цифровизации и импортозамещении в реальности оборачиваются ростом зависимости России от импорта прорывных технологий.

Почти 30% таких технологий, используемых в России на производстве, сейчас закупаются за рубежом, говорится в исследовании Центра статистики и мониторинга инноваций НИУ ВШЭ. Доля импорта в технологических решениях растет год от года. В 2011 году она равнялась 21,1%, в 2018-м – 29,3%.

Например, в сфере оптимизации производства в период 2011-2018 гг. число таких технологий иностранного производства увеличилось на 33%, передает Finanz.Ru.

При этом число передовых технологий российского производства в 2018 году составило менее 1% от спроса на них.

"Технологическая зависимость отечественных организаций усугубляется высоким средним возрастом используемых технологий и длительным периодом технологического перевооружения", - говорится в исследовании.

Больше всего российские технологические решения распространены в аграрном секторе.

Авторы исследования указывают на то, что "отсутствие устойчивого и интенсивного развития сложных высокотехнологичных производств в обрабатывающей промышленности и секторах с потенциально высоким "прикладным" инновационным потенциалом создает риск снижения глобальной конкурентоспособности страны.

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Россия увеличивает зависимость от импортных технологий - эксперты

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Теги: технологии, импорт, производство



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