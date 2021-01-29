Google: Ограничение на распространение гимна РФ на YouTube было ошибочным

Американская компания Google LLC признала ошибочным наложение ограничения на распространение государственного гимна России в YouTube.

В компании рассмотрели претензию BMI (Broadcast Music Inc. - одна из американских организаций по защите авторских прав) и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана, передает ТАСС.

"Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", - сказали в пресс-службе.

Ранее пользователи YouTube столкнулись с проблемой использования гимна России в видеороликах. Сообщается, что патриотический контент пропадает из выдачи. Более того, видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн - доход от рекламы изымается в пользу американской компании Broadcast Music Inc.

Роскомнадзор потребовал от компании снять ограничения на публикацию в YouTube материалов, содержащих гимн России.