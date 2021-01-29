29 Января 2021
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Политика В России За рубежом
Коллаж, блокировка соцсетей (2020) | Фото: Накануне.RU

«Конкорд» показал удаленные цензурой Facebook и Twitter посты Пригожина

Странички петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в Twitter и Facebook были удалены. В связи с этим в пресс-службе компании «Конкорд» решили продемонстрировать, что именно заставило модераторов данных интернет-площадок так поступить.

Для начала было отмечено, что аккаунты в Twitter, Facebook, Gab и Parler предприниматель создал совсем недавно, 1 января наступившего года. Все это время он спокойно комментировал различные новости. У пользователей была возможность узнавать мнение Пригожина по тому или иному поводу, пока администрации Twitter и Facebook не решили заморозить его странички.

Пресс-служба «Конкорда» показала, какие именно комментарии Пригожина послужили причиной блокировки. Один из них посвящен новости о критике Telegram со стороны американских либеральных СМИ.

Бизнесмен отметил, что в «тоталитарной» России мессенджер не заблокировали, тогда как в «демократической» Америке планируют это осуществить.

«Америка достигла дна. Я думаю, что технологичные гиганты США мечтают запретить все электронные мессенджеры для консервативно настроенных граждан и возродить голубиную почту. Если это произойдет, я готов оплатить доставку сообщений голубиной почтой между консерваторами», — написал Пригожин.

Помимо этого, он прокомментировал новость о том, что соцсеть Parler после того, как ее удалили из Google Store и App Store, получила хостинг от российской компании.

«Американская элита отправила Parler под каток цензуры и решила задушить голоса консерваторов со всего мира. Россия — безопасная гавань свободы слова для свободных людей и свободных идей. Мы всегда готовы дать убежище подлинным борцам за правду и разоблачителям лжи — таким, как Эдвард Сноуден. И мы всегда защитим тех, кого давят и унижают фашисты, называющие себя либералами. Добро пожаловать, Parler!» — поделился своим мнением бизнесмен.

В заключение было отмечено, что странички Пригожина на платформах Parler и Gab по-прежнему работают. Более того, пару дней назад у него появился свой канал в Telegram.

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«Конкорд» показал удаленные цензурой Facebook и Twitter посты Пригожина

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Теги: конкорд, евгений пригожин, Facebook, Twitter,



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