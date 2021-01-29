Навальный Екатеринбург: жители жалуются на навалы неубранного снега

В Екатеринбурге городские службы по-прежнему не справляются с уборкой улиц от снега. Жители и гости города массово пишут в социальных сетях о неубранных кучах и навалах. А кое-где на обочинах и вовсе лежат целые горы не вывезенного снега. Накануне.RU публикует подборку с кадрами апофеоза неблагоустроенности.

В районе дома №94 на улице Победы автомобилям теперь не выехать с парковки, так как коммунальные службы построили там снежный забор, об этом пишет паблик "Интересный Екатеринбург".

"Прекрасные" дворы Юго-Западного района!! Не проехать - не пройти!" - пишут в группе "Район Юго-Западный".

В центре Екатеринбурга также сообщают о гигантских "пирамидах Хеопса" из снега.

А на проспекте Космонавтов автомобили буквально застревают в неубранном снегу. "Во дворе дома №63 на Космонавтов не чистят снег и из-за этого образовалась каша на дороге. Автомобилям не проехать, они застревают", - пишет подписчик группы "Инцидент Екатеринбург".

Такая же ситуация - у дома по адресу Степана Разина, 76.

На Уралмаше и вовсе коммунальщики устроили полигон для складирования снега прямо под окнами многоэтажек. Читатели паблика "Наш Уралмаш" сообщают, что якобы свалку устроили сотрудники компании "Орджоникидзевская УЖК" возле дома на Бакинских Комиссаров, 62.

Журналист Гузель Аиткулова разместила в своем аккаунте в социальной сети навалы снега прямо на парковке для людей с инвалидностью. И это центр города.

"Вот так в Екатеринбурге заботятся о людях с ограниченными возможностями здоровья", - негодует девушка.

А жители Верх-Исетского района уже настолько не ждут помощи от коммунальщиков, что взяли в руки лопаты и стали сами убирать снег на улицах Татищева и Токарей.

Между тем, в мэрии Екатеринбурга как обычно отчитались о тщательной работе по уборке снега и буквально круглосуточной работе техники.

Напомним, снегопады накрыли город 16 января. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов обещал расчистить город от снега к утру понедельника, 18 января. Однако этого не произошло, после чего был поставлен новый срок - к среде, 20 января. Но горожане до сих пор жалуются на снежные завалы.