29 Января 2021
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале смягчили ограничения по количеству болельщиков на спортивных трибунах

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев смягчил коронавирусные ограничения, относящиеся к количеству болельщиков, одновременно находящихся на спортивных трибунах. Так, заполняемость трибун закрытых помещений увеличена с 30 до 50%.

"В Свердловской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. Как я писал неделю назад, становится возможным постепенное возвращение к прежнему ритму жизни. Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику, - рассказал на своей странице в Instagram губернатор. - Кроме того, мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности".

К сожалению, для жителей 65+ и граждан с хроническими заболеваниями самоизоляция не только сохраняется, но и продлевается до 15 февраля. Общепит также продолжает работать до 23.00

"Нам всем еще нужно набраться немного терпения", - заявил глава региона.

Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 362 новых случая коронавируса. Число скончавшихся от коронавируса жителей региона превысило 2 тысячи.

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На Среднем Урале смягчили ограничения по количеству болельщиков на спортивных трибунах

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Теги: Куйвашев, самоизоляция, ограничения, спорт



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